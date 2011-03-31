Ситуація в області пішла на краще, – губернатор

Львів. 31 березня. УНІАН. Лише спільними зусиллями обласної і столичної влади вдасться вирішити проблеми в області. Кошти в область пішли. Це свідчення того, що ситуація в області пішла на краще. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками засідання міжвідомчої робочої групи представників Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке проводив міністр МНС Віктор Балога.

За словами М.Цимбалюка, це яскрава ілюстрація реального втілення гасел, з якими йшов на вибори Президент України Віктор Янукович.

У свою чергу, Віктор Балога заявив, що керівництво Львівської ОДА першим з усіх областей України відгукнулося на пропозицію МНС сформувати і конкретизувати найбільші проблеми регіону щодо проблем у сфері охорони навколишнього середовища.

Міністр МНС подякував голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за чітко сформульовані проблемні питання, які могла б вирішити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.