На Львівщині викрито підпільну АЗС

Львів. 1 квітня. УНІАН. У Львівській області податківці виявили та задокументували факт незаконної реалізації дизельного пального на території АЗС радянського зразка в одному з селищ Яворівського району.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Під час проведення огляду, оператором АЗС жодних дозвільних документів (акт введення в експлуатацію, дозвіл на роботи з підвищеною небезпекою, паспорт АЗС, торговий патент на здійснення торгівельної діяльності тощо) не представлено. Відтак працівники податкової міліції вилучили понад 3,5 тисяч літрів дизельного пального та готівкових коштів в сумі близько 7 тис. грн.

На цей час проводиться перевірка в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального Кодексу України. Вилучене дизельне пальне знаходиться на АЗС під охоронною працівників податкової міліції.