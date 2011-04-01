ДАІ затримала крадіїв металу

Львів. 1 квітня. УНІАН. Протягом 30 та 31 березня інспектори ДАІ Львівської області за порушення Правил дорожнього руху затримали водія автомобіля, у якому він перевозив металобрухт без відповідних документів. Також було затримано двох осіб, які викрали металевий стержень від направляючої стрілки залізнодорожнього полотна

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Так, 31 березня біля 18.00 інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ міста Дрогобича на автодорозі сполученням Турка-Пісочне за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «КАМАЗ-5410» з напівпричепом «ОДАЗ-9370».

Під час огляду даного автомобіля та причепу, інспектори ДАІ виявили металобрухт чорних металів, які водій перевозив без відповідних документів. На сьогодні перевірку за даним фактом проводять працівники Дрогобицького райвідділу міліції.

30 березня під час нагляду за дорожнім рухом інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ міста Львова затримали двох громадян, 23-річного та 31-річного жителів міста Львова, які на возику тягнули металевий стержень від направляючої стрілки залізнодорожнього полотна, на якому було видно інвентарний номер.

Як з’ясували інспектори ДАІ, даний металевий стержень вищевказані особи зняли за допомогою ключа та електроінструмента (болгарки). Обох чоловіків було доставлено у Залізничний райвідділ міліції.