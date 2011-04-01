Губернатор обіцяє звільнення у Львівській ОДА

Львів. 1 квітня. УНІАН. Голова Львівській ОДА Михайло Цимбалюк пообіцяв, що найближчим часом відбудуться кадрові зміни в адміністрації. Про це він заявив під час ток-шоу «Відверта розмова» 31 березня.

«Ті люди, які були в команді, коли я прийшов, будуть замінені найближчим часом. Принаймні деякі», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами губернатора, дехто не витримує темпів, інші – вимог.

Водночас, М.Цимбалюк заявив, що для нього не важлива політична приналежність членів команди, а важлива фаховість.

«Єдине, що я категорично не сприймаю, коли політичні інтереси ставляться вище інтересів держави», - додав він.

Окрім цього, голова ОДА заявив, що область отримала 15 мн грн на створення нових робочих місць. «Хай це не багато, але ми починаємо. В першу чергу будемо орієнтуватися на молодь та враховувати її потреби», - наголосив Михайло Цимбалюк.