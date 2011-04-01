2011 рік стане роком ремонту доріг, – Цимбалюк

Львів. 1 квітня. УНІАН. 2011 рік стане роком ремонту доріг у Львівській області. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час ток-шоу «Відверта розмова» 31 березня.

«Я авторитетно заявляю, що дороги, які будуються від Стрия до Трускавця, до Борислава, до Східниці, будуть закінчені до кінця цього року. Дороги, які треба зробити до Євро-2012: Львів-Краковець, Львів-Рава-Руська і Львів-Шагині, будуть зведені цього року», - наголосив М.Цимбалюк.

Також губернатор зазначив, що у Києві його заступник Володимир Губицький, вирішує питання ремонту доріг Львів-Луцьк і Львів-Золочів.