На Львівщині не обробляється 30% землі

Львів. 1 квітня. УНІАН. У Львівській області не обробляється 30% землі. Це один із найвищих показників, як на Західній Україні так в країні. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час ток-шоу «Відверта розмова» 31 березня.

За словами губернатора, це найгірший показник, тоді як на Хмельниччині, Рівненщині та Тернопільщині йде боротьба між орендовинаймачами за землю. «У селах Львівщини стан доріг жахливий. Область – це суцільний смітник», – заявив Михайло Цимбалюк.

За словами губернатора, село має стати основою, ми маємо повернутися до виробництва сільськогосподарської продукції.

«Ми маємо карту ефективності використання земель області і бачимо, що навіть, ті, які взяли землю в оренду, вони 3-4 роки вирощують одну і ту ж культуру», - наголосив губернатор.