У Львові пройде розширена Колегія МВС України

20:23, 01 квітня 2011
Львів
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За участю міністра А.Могильова

Львів. 1 квітня. УНІАН. 9 квітня 2011 року заплановано проведення на базі головного управління МВС України у Львівській області розширеної Колегії МВС України за участю міністра Анатолія Могильова.

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур.

На Колегії буде підбито підсумки роботи правоохоронців за перший квартал цього року.

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