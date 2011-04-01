У Львові пройде розширена Колегія МВС України

Львів. 1 квітня. УНІАН. 9 квітня 2011 року заплановано проведення на базі головного управління МВС України у Львівській області розширеної Колегії МВС України за участю міністра Анатолія Могильова.

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур.

На Колегії буде підбито підсумки роботи правоохоронців за перший квартал цього року.