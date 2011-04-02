На Львівщині депутат-«регіонал» потрапив у ДТП

Львівська область. 2 квітня. УНІАН. На Львівщині під час ДТП постраждав депутат однієї з районних рад області від Партії регіонів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 березня біля села Жовтанці Кам‘янка-Бузького району 40-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля «Деу-ланос», виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем «Фольксваген» під керуванням директора одного з державних підприємств Львівщини, депутата райради від Партії регіонів.

Під час ДТП на місці пригоди загинули жінка-водій автомобіля «Деу-ланос», директор одного з приватних підприємств, та 57-річна жінка – головний бухгалтер цього ж приватного підприємства, яка перебувала у салоні автомобіля «Деу-ланос».

Водій автомобіля «Фольксваген» з переломами ноги госпіталізований в лікарню.

