Цимбалюк представив нового голову Перемишлянської РДА

Львів. 2 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 2 квітня представив нового голову Перемишлянської РДА Ореста Краєвського.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення Президент України Віктор Янукович підписав 25 березня 2011 року.

Попередній голова Перемишлянської РДА Петро Бучок був обраний головою Перемишлянської райради.

Звертаючись до новопризначеного керівника району М. Цимбалюк побажав йому наполегливої праці над розбудовою району, виконання поставлених керівництвом держави завдань.

М. Цимбалюк зазначив, що одним з завдань цього району є розвиток сільського господарства: «Треба користатися землями, які дала природа, залучати інвесторів. Додам, що інвестори, які приходять в район також повинні розуміти свою соціальну відповідальність і докладатись до розвитку району.

Важливим є питання соціального захисту населення, будівництва шкіл, садочків, де це потрібно, відкриття ФАПІВ. Мешканці сіл повинні мати можливість звернутись до спеціаліста в будь-який момент, профілактика захворюваності є дуже важливою». Також голова ЛОДА наголосив керівнику району, що до кінця цього року всі населені пункти повинні бути освітлені.