Сьогодні – День геолога

Указом Президента України від 07.02.1995 № 110/95 в Україні встановлено професійне свято працівників геології, геодезії та картографії - День геолога, який відзначається щорічно у першу неділю квітня.

Це одне з українських свят, час святкування якого зберігся незмінним з 1966 року.

На території України зараз налічується близько 20 000 родовищ і рудопроявів, в яких містяться 96 видів корисних копалин. Ринкова вартість цієї мінерально-сировинної бази, за підрахунками учених, еквівалентна 7,5 трлн. доларів, що в розрахунку на одного жителя України складає 150 тис. доларів.

Найбільше значення у надрах України мають залізні, марганцеві, уранові руди; вугілля, газ, нафта і конденсат; титан, циркон; каолін і глини, солі, графіт; нерудна сировина для металургії; облицювальні і будівельне каміння; мінеральні води; шляхетні , рідкісні і кольорові метали. З розвіданих 7829 родовищ зараз розробляється 3349 (45%).