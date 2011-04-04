Лісник за зрубану сосну вимагав 2 тис. грн. хабара
09:22, 04 квітня 2011Львів
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Порушено справу
Львів. 4 квітня. УНІАН. У Львівській області на хабарі затримано співробітника одного з лісництв.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, затриманий вимагав та отримав 2 тис. грн. хабара від жителя одного з селищ області за нескладання відносно нього адмінпротоколу за незаконну рубку сосни.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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