На кордоні затримано контрабанду "мобілок"

Львів. 4 квітня. УНІАН. У міжнародному пункті пропуску «Краковець – Корчова» митники затримали контрабанду сучасних мобільних телефонів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Українець прямуючи з Польщі в Україну з приватної поїздки на авто «Фольксваген Гольф», обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час проведення візуального огляду автомобіля у митників виникла підозра про наявність в автомобілі товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню та обкладенню податками. Вказаний автомобіль було виведено зі смуги спрощеного митного контролю і скеровано на майданчик для поглибленого огляду транспортних засобів. Під час проведення огляду автомобіля в конструктивних порожнинах передніх дверей за декоративною накладкою, під подушкою заднього сидіння та в конструктивних нішах салону автомобіля було виявлено: 12 шт. IPhone 4 - A1332, 48 шт. мобільних телефонів Samsung GalaxyS I9000, 20 шт. Samsung Galaxy I5800, 10 шт. HTC DESIRE A8181-HTC та три шт. DESIRE HD A9191. Загальна вартість виявленого товару – 319 800 грн.

Отже, наш співвітчизник порушив встановлений відповідно до Митного кодексу України порядок проходження митного контролю на цій смузі, а також вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 339, 352 Митного кодексу України. Мобільні телефони, а також автомобіль «Фольксваген Гольф», 1987 року випуску, затримано.