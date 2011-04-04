Діти повинні оздоровлюватись на морі, а не шкільних таборах, – Цимбалюк

Львів. 4 квітня. УНІАН. Діти повинні оздоровлюватись на базах відпочинку, морі, а не шкільних таборах. Про це під час селекторної наради з головами РДА, районних рад та міськими головами міст обласного значення за участі керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації наголосив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк.

«Управління у справах сім’ї та молоді, головне управління освіти і науки ЛОДА повинні терміново провести моніторинг існуючої бази таборів для відпочинку та оздоровлення школярів влітку. Діти, перш за все, повинні оздоровлюватися у таких таборах, а не шкільних. Вони мають змінювати обстановку, а не відпочивати там, де провели цілий рік», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Також М. Цимбалюк звернувся до керівників районів Львівщини, райрад, щоб вони при перегляді бюджетів виділили більші суми на оздоровлення дітей. «У нас є райони, такі як Бродівський, Жидачівський, Радехівській, де на оздоровлення дітей виділили 34,30 та 52 тис. грн відповідно. За ці кошти передбачено відпочинок лише невеликого відсотку дітей, два-три. Це неприпустимо», – наголосив М. Цимбалюк.

У Львівській області є 26 таборів та закладів санаторного типу. Цього року оздоровленням на морському узбережжі заплановано охопити 60% дітей (близько 30 тис. дітей), які передбачено оздоровити відповідно до обласної програми оздоровлення. На оздоровлення дітей у бюджеті області передбачено 6 млн грн на головне управління освіти і науки ЛОДА, 5,2 млн грн – управління у справах сім’ї та молоді ЛОДА. За ці кошти передбачено оздоровити дітей з інтернатів, багатодітних родин і т.д.