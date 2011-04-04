Львівщина планує збільшити посіви гречки

Львів. 4 квітня. УНІАН. Львівська область планує на 46% збільшити посіви гречки. Про це йшлося сьогодні під час селекторної наради, яка відбулась за головування голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з головами райдержадміністрацій, районних рад та міськими головами міст обласного значення за участі керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Загальна посівна площа під урожай 2011 року у всіх категоріях господарств Львівщини становитиме – 556,6 тис. га, що на 16,6 тис. га більше, ніж попереднього року.

Також під час наради голова Львівської ОДА дав доручення керівникам районів щодо проведення роботи з сільгосппідприємствами області із закупівлі зерна до Аграрного фонду України.

На Львівщині планують посадити цього року майже 9 тис. га гречки. Найбільші посіви гречки планують провести у Золочівському, Миколаївському, Жидачівському, Сокальському, Бродівському районах.