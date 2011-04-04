Губернатор зацікавився Брюховецьким лісом
15:57, 04 квітня 2011Львів
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З наради…
Львів. 4 квітня. УНІАН. Компетентні органи повинні розібратися у ситуації з лісами у Брюховичах біля Львова. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайла Цимбалюк під час селекторної наради з головами РДА 4 квітня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Які є порушення, які кроки вжито, щоб їх ліквідувати. Тоді ми з Львівською обласною радою, за необхідності, створимо комісію для вивчення ситуації», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
Також голова Львівської ОДА повідомив, що з питання лісів відбудеться виїзна Колегія у Сколівський район.
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