На Львівщині виявлено рибалок-порушників

16:34, 04 квітня 2011
Львів
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В області триває операція «Нерест»

Львів. 4 квітня. УНІАН. Державна екологічна інспекція в Львівській області виявила ряд порушень вимог природоохоронного законодавства під час здійснення заходів державного контролю за станом  охорони, відтворення та використання водних об’єктів Яворівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі екоінспекції у Львівській області.

Зафіксовано факт незаконного лову водних живих ресурсів на Яворівському озері. На трьох громадян-порушників складено протоколи про адмінправопорушення та вилучено заборонені знаряддя рибальства – сітки ставні загальною довжиною 150 м, вічко, острог. На цьому ж озері вилучено 150 м ставних безгосподарних сіток. Матеріали будуть передані у судові органи для притягнення винних осіб до відповідальності.

Безгосподарні ставні сітки вилучено також на території Завадівського водосховища (200м) та на водоймі поблизу с. Віжомля (3100м). Рибу, що знаходилась у сітках, випущено у водойми (проведена відповідна фотофіксація).

Нагадаємо, з 1 квітня в області триває операція «Нерест». В цей період на водоймах області заборонено будь-яке рибальство, добування водних живих ресурсів. Для любителів аматорського вилову риби на території області відведено спеціально визначені місця. За порушення правил рибальства винні нестимуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

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