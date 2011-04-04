На Львівщині двоє школярів викрали «Запорожця»
16:51, 04 квітня 2011Львів
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Автовикрадачам по 15 років
Львівська область. 4 квітня. УНІАН. На Львівщини двоє 15-річних підлітків незаконно заволоділи автомобілем «ЗАЗ-968Н», який викрали в одному із сіл Пустомитівського району.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників Пустомитівського райвідділу міліції із заявою про крадіжку автомобіля звернувся 16-річний власник автівки, який користувався нею по дорученню.
Вжитими заходами було встановлено, що автомобіль школяра викрали двоє підлітків.
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