На Львівщині двоє школярів викрали «Запорожця»

Львівська область. 4 квітня. УНІАН. На Львівщини двоє 15-річних підлітків незаконно заволоділи автомобілем «ЗАЗ-968Н», який викрали в одному із сіл Пустомитівського району.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників Пустомитівського райвідділу міліції із заявою про крадіжку автомобіля звернувся 16-річний власник автівки, який користувався нею по дорученню.

Вжитими заходами було встановлено, що автомобіль школяра викрали двоє підлітків.