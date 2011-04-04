4 квітня в історії

1147 рік — перший документований спогад про Москву.

Саме в цей день суздальський князь Юрій Долгорукий святкував в нікому невідомому селі заключення союзу з новгород-сіверським князем Святославом Ольговичем.

1785 року англійський винахідник Едмунт Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.

В 1881-му Лос-Анджелес отримав статус міста.

1932 рік — американський учений Глен Кінг вперше виділив вітамін С.

В 1949 році створено НАТО.

У Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт. НАТО — міжнародна політично-військова організація. На даний час налічує 28 держав. Головним принципом організації є система колективної оборони, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони.

4 квітня народилися:

1932 року — Андрій Тарковський, російський кінорежисер ("Соляріс", "Сталкер", "Андрій Рубльов").

У 1938 році народився Ілля Резнік, російський поет-пісняр ("Маэстро", "Скрипач на крыше", "Старинные часы"). Народний артист Росії (2003 рік).

Автор текстів популярних естрадних пісень на музику А. Журбіна, В. Фельцмана та інших композиторів, відомих у виконанні Софії Ротару, Тамари Гвердцителі, Лайми Вайкуле, Олександра Градського, Євгенія Мартинова, Ірини Понаровськой, Алли Пугачевой і багато інших. З 1979 року і до тепер співпрацює з Аллою Пугачовою. У 2007—2008 роках був членом жюрі другого сезону телешоу "Дві зірки".

1967 рік — Дмитро Нагієв, російський актор, телеведучий, шоумен.

Першу популярність здобув завдяки роботі ді-джея у Санкт-Петербурзі. Також вів конкурси краси. За оцінками публіки, був сексом-символом Росії, про що неодноразово заявляв в своїх радіо-шоу того часу. Потім з`явився на телебаченні, де вів програми "Телекомпакт-диск", "Обережно: модерн!", "Одного дня увечері", струм-шоу "Вікна", "Обережно, Задів!", також Дмитро Нагіев веде спортивно-розважальне шоу "Великі гонки".

ТСН