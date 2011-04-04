На стадіоні до Євро-2012 у Львові знайшли міну

Львів. 4 квітня. УНІАН. Вчора у Львові на території будівництва нового стадіону до Євро-2012 (вул. Стрийська, 123) під час проведення земляних робіт було виявлено предмет ззовні схожий на мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Як повідомили в МНС, по факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасу.

Нагадаємо, що з початку року в області виявлено 110 вибухонебезпечних предметів та 7 патронів в 40 місцях (знешкоджено 107 боєприпасів та 7 патронів), які віднесено до некласифікованих надзвичайних подій.