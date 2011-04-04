В ОДА визначать операторів для реалізації китайської гречки

Київ. 4 квітня. УНІАН. Обласні держадміністрації мають визначити операторів, які будуть реалізовувати китайську гречку під контролем влади.

Про це УНІАН заявила прес-служба Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).

«ДПЗКУ звернулася із пропозицією до Мінагропроду доручити облдержадміністраціям визначити відповідальних операторів у кожному регіоні, які під контролем місцевої виконавчої влади реалізовуватимуть імпортовану гречку через власну торгову мережу з мінімальними фіксованими торговими надбавками», - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай 21 лютого ц.р. підписали контракт про постачання гречки в Україну. Згідно з останніми даними, судно з гречкою з Китаю затримується. Очікується, що гречка в Україну надійде не раніше 23-24 квітня ц.р.