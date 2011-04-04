На кордоні собака винюхав у поляка зброю

Львів. 4 квітня. УНІАН. У пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської області під час огляду рейсового автобуса «Гданськ-Трускавець» службовий собака «Барс» знайшов стартовий пістолет. Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу, із залученням інспектора прикордонної служби з службовою собакою "Барс" (по пошуку зброї і вибухових речовин) було подано умовний знак про можливе знаходження в транспортному засобі зброї.

Спільною оглядовою групою у 23-річного громадянина Республіки Польща було виявлено: пістолет металевий з написом «Стартовий» № 88845, калібру 6 мм.

На даний час пістолет переданий працівникам митниці для проведення експертизи.