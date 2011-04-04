На Львівщині згоріла «Лада»

Львів. 4 квітня. УНІАН. У Львівській області вчора згорів легковий автомобіль «Лада-110».

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, пожежа сталася в с. Заболотці Бродівського району в легковому автомобілі «Лада-110».

Вогнем знищено автомобіль. Завдано збитків на 60 тис. грн. Однак за повідомленням МНС врятовано житловий будинок, господарську будівлю та майна на 90 тис. грн.

«Причина пожежі – коротке замикання електромережі в леговому автомобілі», – зазначено в повідомленні.

Додамо, що з початку року в області зареєстровано 580 пожеж, на яких виявлено 32 загиблі особи та 22 травмовано, з них 3 дітей.