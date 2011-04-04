На Львівщині згоріла «Лада»
18:47, 04 квітня 2011Львів
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Через замикання в електромережі
Львів. 4 квітня. УНІАН. У Львівській області вчора згорів легковий автомобіль «Лада-110».
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, пожежа сталася в с. Заболотці Бродівського району в легковому автомобілі «Лада-110».
Вогнем знищено автомобіль. Завдано збитків на 60 тис. грн. Однак за повідомленням МНС врятовано житловий будинок, господарську будівлю та майна на 90 тис. грн.
«Причина пожежі – коротке замикання електромережі в леговому автомобілі», – зазначено в повідомленні.
Додамо, що з початку року в області зареєстровано 580 пожеж, на яких виявлено 32 загиблі особи та 22 травмовано, з них 3 дітей.
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