У Трускавці в ДТП загинув велосипедист

Львів. 5 квітня. УНІАН. Вчора в Трускавці 19-річний велосипедист не впорався із керуванням та в’їхав у автомобіль «ВАЗ-3110». Від отриманих травм молодик помер у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Встановлено, що 19-річний житель Трускавця, спускаючись на велосипеді по вулиці Івасюка (похила вулиця), на перехресті із вулицею Стебницькою, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ГАЗ-3110» (Волга).

Потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою, перелом шийного відділу хребта госпіталізували у Трускавецьку міську лікарню.

Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер.

Додамо, що тільки в період з 21 до 27 березня на дорогах Львова та області ДАІ зафіксувала 4 ДТП за участі велосипедистів.