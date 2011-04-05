Укрзалізниця призначила 21 додатковий потяг

Львів. 5 квітня. УНІАН. На травневі свята Укрзалізниця вже призначила 21 додатковий потяг. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі залізниці.

На 4 квітня сім поїздів призначила Південно-Західна залізниця, чотири – Придніпровська, по три – Одеська, Донецька та Південна, один – Львівська залізниця.



Складом Південно-Західної залізниці призначено:



1. 282/281 Київ-Сімферополь відправленням з Києва 27 та 29 квітня, 2, 4, 6, 8, 11 травня, із Сімферополя – 28, 30 квітня та 3, 5, 7, 9, 12 травня.

2. 207/208 Київ-Ужгород відправленням Києва 27, 28, 29, 30 квітня і 6, 7, 8 травня, з Ужгорода – 28, 29, 30 квітня та 1, 7, 8, 9 траня.

3. 219/220 Київ – Івано-Франківськ відправленням з Києва 30 квітня, з Івано-Франківська – 30 квітня.

№219/220 Жмеринка – Івано-Франківськ – Київ відправленням із Жмеринки 9 травня, з Івано-Франківська – 9 травня.

4. №525/512 Київ-Мукачеве відправленням Києва 28 квітня, з Мукачевого –29 квітня.

5. 253 Київ-Львів відправленням з Києва 30 квітня.

6. 501/592 Київ-Львів відправленням з Києва 28 квітня, зі Львова – 29 квітня.

7. №529 Київ-Львів відправленням з Києва 29 квітня.



Складом Львівської залізниці:



1. №147/148 Київ-Львів-Київ відправленням з Києва та Львова 30 квітня, 9 травня.



Складом Придніпровської залізниці:



1. №238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя з 20 квітня по 12 травня щоденно крім 22 та 24 квітня, з Києва з 21 квітня по 13 травня щоденно крім 23 та 25 квітня.

2. №146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29 квітня, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва – 28, 29, 30 квітня, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня.

3. №248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29, 30 квітня, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва – 28, 29, 30 квітня, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня.

4. №522/521-58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 28 квітня, з Києва – 29 квітня.



Складом Одеської залізниці:



1. №432/431 Одеса-Харків відправленням з Одеси 29 квітня, 2, 6, 9 травня, з Харкова – 30 квітня, 3, 7, 10 травня.

2. №590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 28, 29 квітня, 2, 6, 8 травня, із Сімферополя – 29, 30 квітня, 3, 7, 9 травня.

3. №210/209 Миколаїв-Київ відправленням з Миколаєва 27, 28, 29 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 28, 29, 30 квітня, 4, 6, 10 травня.



Складом Донецької залізниці:



1. №524/523 Луганськ-Київ відправленням з Луганська 28 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня.

2. №577/578-576/575 Донецьк-Київ відправленням з Донецька 28 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня.

3. №525/526 Дебальцеве-Сімферополь відправленням з Дебальцевого 29 квітня, 6 травня, із Сімферополя – 30 квітня та 7 травня.



Складом Південної залізниці:



1. №175/176 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 29, 30 квітня, 3, 9 травня, із – Сімферополя 29, 30 квітня, 3, 9 травня.

2. №545/546 Харків-Севастополь/Сімферополь-Харків відправленням з Харкова 29 квітня, із Сімферополя – 30 квітня.

3. №539/540 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 29 квітня, із Сімферополя – 30 квітня.

Зважаючи на стійкий попит, робота з призначення додаткових поїздів триватиме й надалі.