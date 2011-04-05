Водій «Мерседеса» збив 14-річного скутериста

Львів. 5 квітня. УНІАН. У Львівській області в селі Пнікут Мостиського району 44-річний водій автомобіля «Мерседес-Спринтер» скоїв наїзд на скутер «Махі», яким керував 14-річний житель села Пнікут.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

В ДТП 14-річний водій скутера отримав відкритий вдавлений перелом лівої тім’яної кістки, струс головного мозку. Його госпіталізовано у Мостиську центральну районну лікарню.

За даним фактом ДТП триває перевірка.