До 15 квітня на Львівщині посіють ранні зернові культури

Львів. 6 квітня. УНІАН. До 15 квітня у Львівській області посіють ранні зернові культури. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з головами РДА 5 квітня.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

На нараді обговорили ситуацію в області щодо проведення весняно-польових робіт.

Голова ЛОДА також зазначив, що у разі виникнення проблем із насінням, його можна придбати у Державному насіннєвому фонді.

М. Цимбалюк звернув увагу голів РДА на питання проведення ремонту доріг: «Ви повинні активізувати роботу у цьому напрямку».