До 15 квітня на Львівщині посіють ранні зернові культури
14:48, 06 квітня 2011Львів
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З наради в губернатора
Львів. 6 квітня. УНІАН. До 15 квітня у Львівській області посіють ранні зернові культури. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з головами РДА 5 квітня.
Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.
На нараді обговорили ситуацію в області щодо проведення весняно-польових робіт.
Голова ЛОДА також зазначив, що у разі виникнення проблем із насінням, його можна придбати у Державному насіннєвому фонді.
М. Цимбалюк звернув увагу голів РДА на питання проведення ремонту доріг: «Ви повинні активізувати роботу у цьому напрямку».
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