Злітно-посадкова смуга аеропорту «Львів» буде 3,3 км

Львів. 11 квітня. УНІАН. У міжнародному аеропорту «Львів» Президент України Віктор Янукович ознайомився з ходом будівництва нового терміналу і злітно-посадкової смуги, які заплановано здати в експлуатацію в листопаді цього року.

Після реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» матиме пропускну здатність понад 2 тис. пасажирів за годину. Реконструкція аеродрому включає продовження злітно-посадкової смуги, яка матиме довжину понад 3,300 м.

Всі роботи в аеропорту ведуться згідно графіку.

Разом з президентом прибули віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков, перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова, радник Президента України – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Ганна Герман та інші офіційні особи.