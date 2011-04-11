На стадіоні у Львові цьогоріч мають зіграти два матчі, – Янукович

Львів. 11 квітня. УНІАН. Стадіон до Євро-2012 у Львові мають збудувати цього року і зіграти тут два футбольні матчі. Про це наголосив Президент України Віктор Янукович перебуваючи з робочим візитом у Львівській області 11 квітня.

Віктор Янукович також запевнив у тому, що основні магістралі в області також буде відновлено.

«Питання доріг зараз є у зоні особливої відповідальності», – пояснив В.Янукович.

Водночас Президент зазначив, що першочерговими завданнями є стадіон та «ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

Фото Прес-служби Президента України