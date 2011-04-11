Львівський стадіон буде зручніший за «Олімпійський», – Колесніков

Львів. 11 квітня. УНІАН. Зручностей на стадіоні у Львові буде більше, ніж на НСК "Олімпійський" у Києві. Про це у Львові заявив віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

За словам міністра, це тому, що стадіон до Євро-2012 у Львові – новий.

Віце-прем’єр підкреслив, що будівництво стадіону здійснюється за графіком, і об’єкт буде зданий у заплановані строки.

На стадіоні по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі завершується зведення залізобетонного каркасу четвертого поверху адміністративного корпусу, ведуться роботи по влаштуванню колон, ригелів та стін ліфтових шахт п’ятого – останнього поверху споруди. Проводиться монтаж плит перекриття на п'ятому поверсі.

На об’єкті також розпочато влаштування залізобетонного каркасу медіа-центру, на 90% виконано зведення монолітних та збірних сходів з «0» рівня на променаду та на верхній ярус. Вже встановлено дев’ятнадцять секцій металоконструкцій даху та шістнадцять секцій несучих металевих конструкцій фасаду чаші стадіону. Ведеться монтаж металевих передніх косинок.

Роботи на львівському стадіоні також здійснюються цілодобово більш як 800 робітниками.