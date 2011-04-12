У Львові посадовець ДАІ завдав збитків державі на 45 млн. грн.

Львів. 12 квітня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього начальника Львівського ВРЕР УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364 та ч.1 ст. 365 КК України.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що обвинувачений з метою укриття своєї незаконної діяльності, умисно не подав інформації в податкові органи щодо реєстрації транспортних засобів, внаслідок чого протягом 2009-2010 років, згідно акту КРУ у Львівській області, не надійшло до бюджету податку з власників транспортних засобів на 45,5 млн. грн.

Крім цього, працюючи на вищевказаній посаді, він у 2009-2010 роках організував незаконну реєстрацію у Львівському ВРЕР УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області 24-х транспортних засобів без сплати податку з власників транспортних засобів на 750 тис. грн.

Також, встановлено що, упродовж згаданого періоду часу обвинувачений, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно допустив до здачі іспитів у Львівському ВРЕР для отримання посвідчення водія 589 іноземних громадян та 40 осіб з інших регіонів України.