Львівська обласна бібліотека для дітей є однією з найкращих в Україні

Львів. 12 квітня. УНІАН. Львівська обласна бібліотека для дітей увійшла до списку найкращих бібліотек України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Додамо, що вчора в Національному центрі «Український дім» у Києві відбувся Ярмарок інноваційних бібліотечних послуг та електронного самоврядування, де було представлено 40 найкращих бібліотек країни.

Інноваційний проект львівської бібліотеки – навчально-бібліотерапевтичний центр «Ковчег» отримав І місце в конкурсі проектів у номінації «Інновації бібліотек щодо надання соціальної допомоги вразливим верствам населення».

Співорганізаторами події виступили Міністерство культури України, Програма «Бібліоміст», Українська бібліотечна асоціація, Програма сприяння Парламенту ІІ (PDP ІІ) Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), а також відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні, компанія Мicrosoft.