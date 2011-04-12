Цимбалюк проводитиме засідання на підприємствах-боржниках

Львів. 12 квітня. УНІАН. Цього тижня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк проведе перше виїзне засідання на одному з підприємств області з питання погашення заборгованості з виплати зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Одне з доручень, які дав Президент України Віктор Янукович за підсумками робочої поїздки в область 11 квітня, стосується питання погашення заборгованості з заробітної плати», – повідомив М. Цимбалюк.

«На завтра ми повинні отримати останню інформацію щодо того, скільки у нас заборгованості у бюджетних організаціях, державних підприємствах», – додав М. Цимбалюк.