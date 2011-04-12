На Львівщині посилено радіаційний контроль
Вимірювання проводяться щоденно
Львів. 12 квітня. УНІАН. На території Львівської області посилено радіаційний контроль за транспортними засобами, продуктами харчування та іншими товарами, що прибувають та ввозяться із-за кордону, зокрема з територій, що могли зазнати радіоактивного забруднення внаслідок ядерної аварії у Японії.
Про це повідомили у СЕС Львівської області.
Санепідустанови, оснащені відповідними приладами і атестовані на право проведення дозиметричних досліджень (мм. Дрогобич, Червоноград, Трускавець, Стрий, Самбір, Жовківський, Яворівський, Стрийський, Пустомитівський, Мостиський р-ни, Залізничний, Франківський, Шевченківський р-ни м.Львова) проводять вимірювання потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання на своїх адміністративних територіях.
Вимірювання проводяться щоденно з 9.00 год ранку тричі на день приладами типу «ДРГ-01Т1», «ДБГ-01Н», «РКС-01» - цифрові широкодіапазонні дозиметри потужності дози фотонного випромінювання, згідно інструкцій по експлуатації приладів.
При виявленні перевищень потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання на своїх адміністративних територіях санепідустанови повинні інформувати радіологічний відділ облСЕС. На даний час повідомлень з районів області про перевищення гамма-фону не надходило. Радіаційний фон становить 0,12 -0,14 мкЗв/год.