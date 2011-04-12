На Львівщині посилено радіаційний контроль

Львів. 12 квітня. УНІАН. На території Львівської області посилено радіаційний контроль за транспортними засобами, продуктами харчування та іншими товарами, що прибувають та ввозяться із-за кордону, зокрема з територій, що могли зазнати радіоактивного забруднення внаслідок ядерної аварії у Японії.

Про це повідомили у СЕС Львівської області.

Санепідустанови, оснащені відповідними приладами і атестовані на право проведення дозиметричних досліджень (мм. Дрогобич, Червоноград, Трускавець, Стрий, Самбір, Жовківський, Яворівський, Стрийський, Пустомитівський, Мостиський р-ни, Залізничний, Франківський, Шевченківський р-ни м.Львова) проводять вимірювання потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання на своїх адміністративних територіях.

Вимірювання проводяться щоденно з 9.00 год ранку тричі на день приладами типу «ДРГ-01Т1», «ДБГ-01Н», «РКС-01» - цифрові широкодіапазонні дозиметри потужності дози фотонного випромінювання, згідно інструкцій по експлуатації приладів.

При виявленні перевищень потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання на своїх адміністративних територіях санепідустанови повинні інформувати радіологічний відділ облСЕС. На даний час повідомлень з районів області про перевищення гамма-фону не надходило. Радіаційний фон становить 0,12 -0,14 мкЗв/год.