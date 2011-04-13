Потяг смертельно травмував дитину на Львівщині
10:00, 13 квітня 2011Львів
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Обставини з’ясовуються
Львів. 13 квітня. УНІАН. У Львівській області швидкісний потяг «Київ - Івано-Франківськ» смертельно травмував 15-річного хлопця.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, інцидент стався 12 квітня о 08.30 в с. Великі Глібовичі Перемишлянського району неподалік переїзду.
Потерпілий, житель с. Волощино Перемишлянського району, від отриманих травм загинув.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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