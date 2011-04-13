Потяг смертельно травмував дитину на Львівщині

Обставини з’ясовуються

Львів. 13 квітня. УНІАН. У Львівській області швидкісний потяг «Київ - Івано-Франківськ» смертельно травмував 15-річного хлопця. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, інцидент стався 12 квітня о 08.30 в с. Великі Глібовичі Перемишлянського району неподалік переїзду. Потерпілий, житель с. Волощино Перемишлянського району, від отриманих травм загинув. Обставини інциденту з’ясовуються.

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