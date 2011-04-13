У Львові з’явиться сквер Незалежності
12:31, 13 квітня 2011Львів
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Буде калинова алея
Львів. 13 квітня. УНІАН. У Львові з нагоди 20-ї річниці Незалежності України з’явиться сквер Незалежності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
За повідомленням ОДА, 15 квітня о 12.00 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбудеться урочисте закладання скверу.
На території закладу заплановано відкриття калинової алеї.
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