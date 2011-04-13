Цимбалюк висловив співчуття білоруському народу

Львів. 13 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк висловив співчуття білоруській общині області та всьому білоруському народу у зв'язку з вибухом, що стався у мінському метрополітені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.



«У цей день ми розділяємо біль втрати разом з Вами. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і побажання швидкого одужання всім потерпілим», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня на станції метро "Жовтнева" в Мінську стався вибух. Загинуло 12 людей, понад 190 постраждали.