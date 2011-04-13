До Євро-2012 необхідно посилити заходи безпеки, - Азаров

Київ. 13 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що під час підготовки до проведення Євро-2012 заходам безпеки має бути приділено особливу увагу.

Про це він заявив під час засідання Українсько-польського міжурядового комітету з підготовки до Євро-2012.

«Питання безпеки належать до першочергових пріоритетів нашої спільної роботи. Події, які зараз розгортаються у світі, не дозволяють нам нехтувати потенційними загрозами, у тому числі і терористичного характеру, які можуть виникнути під час турніру», - сказав М.Азаров.

Він закликав спецслужби обох країн приділити особливу увагу заходам безпеки.

«Я закликаю наші спецслужби, силові структури ще більш відповідально підійти до питань забезпечення безпеки і виробити спільно з польськими колегами такі механізми співпраці, які дадуть можливість максимально оперативно попереджати і реагувати на потенційну загрозу», - сказав М.Азаров.

Прем`єр-міністр України також нагадав, що під час нещодавнього візиту до Ізраїлю одержав від прем`єр-міністра цієї країни пропозицію з надання консультативної допомоги у питанні забезпечення безпеки.

«Можливо, є значення на це звернути увагу», - відзначив М.Азаров.