14 квітня – День ДАІ МВС України

Датою створення українського ДАІ вважається 14 квітня 1997 року. Саме в цей день Кабінетом Міністрів України було прийняте «Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ», яке поставило низку нових завдань по організації дорожнього руху та забезпеченню профілактики правопорушень.

14 квітня співробітники Державтоінспекції відзначають своє професійне свято.