ОДА сприятиме розвитку виробництва на «Світочі», - Цимбалюк

Львів. 14 квітня. УНІАН. Львівська ОДА сприятиме розвитку виробництва на «Світочі». Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час огляду підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Інвестори ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – компанія «Nestle» дотримуються традицій, які складались тут більш століття. Це традиції високої якості, світових стандартів. Впевнений, що тут дотримуються найвищих вимог під час виготовлення продукції, високих соціальних стандартів», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час огляду виробництва фабрики.

Голова ЛОДА наголосив, що облдержадміністрація сприятиме, у межах законодавства, розвитку виробництва. «Тут діє програма постійного підвищення стандартів. На львівському виробництві виготовляють найбільшу кількість продукції для нашого ринку», – додав М. Цимбалюк.

У 2010 році за рахунок інноваційних технологій на фабриці розширили асортимент виробництва до 61 найменування. Обсяг виробництва підприємства минулого року становив 22,8 тис. тонн на 562 млн. грн.