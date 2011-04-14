ОДА сприятиме розвитку виробництва на «Світочі», - Цимбалюк
Губернатор на підприємстві
Львів. 14 квітня. УНІАН. Львівська ОДА сприятиме розвитку виробництва на «Світочі». Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час огляду підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Інвестори ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – компанія «Nestle» дотримуються традицій, які складались тут більш століття. Це традиції високої якості, світових стандартів. Впевнений, що тут дотримуються найвищих вимог під час виготовлення продукції, високих соціальних стандартів», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час огляду виробництва фабрики.
Голова ЛОДА наголосив, що облдержадміністрація сприятиме, у межах законодавства, розвитку виробництва. «Тут діє програма постійного підвищення стандартів. На львівському виробництві виготовляють найбільшу кількість продукції для нашого ринку», – додав М. Цимбалюк.
У 2010 році за рахунок інноваційних технологій на фабриці розширили асортимент виробництва до 61 найменування. Обсяг виробництва підприємства минулого року становив 22,8 тис. тонн на 562 млн. грн.