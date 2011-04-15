У Львові вантажівка зіткнулася із легковиком

Львів. 15 квітня. УНІАН. У Львові на проспекті Чорновола, 105, унаслідок зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та автомобіля «Форд Сієра», травмувався пасажир легковика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

41-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів наступного дня. У потерпілої діагностували забій шийного відділу хребта.

За даним фактом ДТП триває слідство.