У Львові вантажівка зіткнулася із легковиком
10:26, 15 квітня 2011Львів
0 0
Травмовано жінку
Львів. 15 квітня. УНІАН. У Львові на проспекті Чорновола, 105, унаслідок зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та автомобіля «Форд Сієра», травмувався пасажир легковика.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
41-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів наступного дня. У потерпілої діагностували забій шийного відділу хребта.
За даним фактом ДТП триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter