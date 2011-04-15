Прес-конференція, присвячена проблемі отримання статусу багатодітної сім’ї, наданні такій сім’ї ряду пільг, а також різної судової практики з цього питання

11:00, 15 квітня 2011
Львів
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Захід розпочнеться об 11.00

Книгарня «Є», пр. Свободи, 7

Учасники:

  • Хома Ніна  - юрист громадської приймальні МГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»
  • Щепан Олександра -  мати з багатодітної сім’ї
  • Панцерно-Кульчицька Світлана - мати з багатодітної сім’ї
  • Кривчишин Леся  - голова ЛОГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина»

Контактний телефон: 063-171-40-48

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