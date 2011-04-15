Прес-конференція, присвячена проблемі отримання статусу багатодітної сім’ї, наданні такій сім’ї ряду пільг, а також різної судової практики з цього питання
11:00, 15 квітня 2011Львів
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Захід розпочнеться об 11.00
Книгарня «Є», пр. Свободи, 7
Учасники:
- Хома Ніна - юрист громадської приймальні МГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»
- Щепан Олександра - мати з багатодітної сім’ї
- Панцерно-Кульчицька Світлана - мати з багатодітної сім’ї
- Кривчишин Леся - голова ЛОГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина»
Контактний телефон: 063-171-40-48
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