Прес-конференція, присвячена проблемі отримання статусу багатодітної сім’ї, наданні такій сім’ї ряду пільг, а також різної судової практики з цього питання

Захід розпочнеться об 11.00 Книгарня «Є», пр. Свободи, 7 Учасники: Хома Ніна - юрист громадської приймальні МГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»

- юрист громадської приймальні МГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ» Щепан Олександра - мати з багатодітної сім’ї

- мати з багатодітної сім’ї Панцерно-Кульчицька Світлана - мати з багатодітної сім’ї

- мати з багатодітної сім’ї Кривчишин Леся - голова ЛОГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина» Контактний телефон: 063-171-40-48

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