Янукович привітав Бориса Возницького з ювілеєм

Київ 16 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав директора Львівської національної галереї мистецтв, Героя України Бориса ВОЗНИЦЬКОГО з 85-річчям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

“Від щирого серця вітаю Вас із прекрасним ювілеєм. Шаную Вашу невтомну працю на ниві відродження історико-культурної спадщини Української держави. Упродовж багатьох років Ваша діяльність була спрямована на відкриття та збереження перлин архітектурного мистецтва, примноження шедеврів національної культури. Ви заслужено визнані провідним фахівцем музейної галузі», - зазначив у вітанні В.ЯНУКОВИЧ.

Він побажав Б.ВОЗНИЦЬОМУ міцного здоров`я, благополуччя, наснаги та невичерпних життєвих сил.