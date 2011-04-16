На Львівщині протягом місяця висадили понад 2 млн дерев

Львів. 16 квітня. УНІАН. На Львівщині з 21 березня по 20 квітня триває Місячник озеленення та благоустрою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, в області проводиться акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». В її межах на Львівщині висаджено понад 2 млн дерев, 200 га лісів, у тому числі 15 га нових лісів. Передбачено проведення лісовідновлення на площі близько 2300 га, на малопродуктивних та еродованих землях висаджено близько 120 га нових лісів.

Державні лісогосподарські підприємства області у 2011 році мають можливість реалізувати для потреб озеленення 190 тис. шт. саджанців 57 видів (форм) деревних і чагарникових порід, - інформує прес-служба.