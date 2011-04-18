У Львові клієнт обдурив ресторан «Острів суші»

Львів. 18 квітня. УНІАН. У Львові невідомий зробив замовлення у ресторані «Острів суші» на суму 1 300 гривень за яке не розрахувався.

Як повідомило УНІАН джерело у Галицькому райвідділі міліції, до правоохоронців із заявою про шахрайство звернувся працівник ресторану, який повідомив, що «невідома особа по телефону зробила замовлення на суму 1 300 гривень, окрім цього замовник попросив поповнити рахунок двох номерів мобільних телефонів на суму 390 гривень але за замовлення та поповнення не розрахувалася».

