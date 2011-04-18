У Львові клієнт обдурив ресторан «Острів суші»
14:26, 18 квітня 2011Львів
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На суму понад 1,5 тис. грн.
Львів. 18 квітня. УНІАН. У Львові невідомий зробив замовлення у ресторані «Острів суші» на суму 1 300 гривень за яке не розрахувався.
Як повідомило УНІАН джерело у Галицькому райвідділі міліції, до правоохоронців із заявою про шахрайство звернувся працівник ресторану, який повідомив, що «невідома особа по телефону зробила замовлення на суму 1 300 гривень, окрім цього замовник попросив поповнити рахунок двох номерів мобільних телефонів на суму 390 гривень але за замовлення та поповнення не розрахувалася».
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