У Львові п'яний водій збив жінку з немовлям у колясці

Львів. 20 квітня. УНІАН. Вчора, 19 квітня, у Львові на вул. Тичини, 36-річний водій автомобіля «ВАЗу» збив 60-річного жінку, яка везла коляску із двохмісячним немовлям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласному управління ДАІ, водій за кермом перебував з ознаками алкогольного сп’яніння.

На місці ДТП водій відмовився від проходження у встановленому законом порядку огляду на предмет вживання алкоголю.

Жінка та дівчинка отримали тілесні ушкодження у вигляді забою-пошкодження зв’язки правого колінного суглобу, забою м’яких тканин правої кисті та струсу головного мозку відповідно.

Після огляду лікарями дівчинку було госпіталізовано у 2-ге хірургічне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні міста Львова.

За даним фактом ДТП триває слідство.