В аеропорту «Львів» розбирають стару злітно-посадкову смугу

Львів. 22 квітня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Львів» розпочато розбирання старої злітно-посадкової смуги.

Як повідомили УНІАН у ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком», розпочато зняття покриття на 900 метрах смуги. Нині вже відфрезеровано близько 30 тис. м кв. старої злітно-посадочної смуги. Окрім цього, активно проводяться роботи з встановлення і бетонування лотків на пероні № 1, а також йде укладання худого бетону на подовжуємо ділянці смуги. Зараз бетоном покрито близько 650 метрів.

Завершуються бетонні роботи на пероні № 2- очікується, що він буде повністю готовий вже до кінця наступного тижня.

Реконструкція аеродрому проводиться в два етапи. На першому етапі реконструкції буде побудовано нову ділянку штучної злітно-посадкової смуги довжиною 795 м: при цьому під час реконструкції поріг злітно-посадкової смуги буде перенесено на 900 м.

На другому етапі планується виконати реконструкцію частини штучної злітно-посадкової смуги, що залишилась, довжиною 1610 м.

На кожному етапі виконання реконструкції будуть проводитись роботи з облаштування світлосигнального та радіотехнічного обладнання та виконуватись вертикальне планування на ґрунтовій ділянці льотної смуги.

Після завершення двох етапів реконструкції загальна довжина смуги буде складати 3305 м відповідно до затвердженої проектної документації. Така довжина буде достатньою для здійснення злітно-посадкових операцій літаками типу В 767-300 ER та більш легкими типами повітряних суден.

Урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» заплановане на 25 листопада 2011 року.