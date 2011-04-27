Уряд скасував квоти на експорт кукурудзи

Київ. 27 квітня. УНІАН. Кабінет Міністрів України скасував квоти на експорт кукурудзи. Про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк після засідання Кабміну.

«Так, скасували квоти на кукурудзу. Обмеження експорту немає», – сказав він.

М.Присяжнюк відзначив, що сьогодні таке рішення ухвалене і воно набуде чинності з дня підписання прем`єр-міністром.

Щодо інших зернових культур, на експорт яких введено обмеження, міністр повідомив, що рішення ухвалюватиметься після того, як буде проаналізовано стан і зимівлю озимих зернових культур і проведено сівбу ранніх ярових культур.

«Я думаю, що ми десь в числах п’ятнадцятих-двадцятих травня матимемо баланс і ухвалюватимемо рішення», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, фахівці Міністерства аграрної політики і продовольства України завершили аналіз балансів зернових і рекомендували уряду скасувати квотування експорту кукурудзи.

Довідка УНІАН. 30 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та суміш пшениці й жита (меслін), полби – в обсягу 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні цього року активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.