В Україні День Перемоги вважають дійсно великим святом

Київ. 30 квітня. УНІАН. Понад дві третини громадян України (70%) вважають День Перемоги великим святом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, передані агентству УНІАН.

Згідно з опитуванням, 23,6% респондентів вважають цей день звичайним святом. Не вважають День Перемоги святом 4,7% респондентів, а 1,7% не змогли відповісти на питання.

Війну проти фашизму українці переважно схильні називати Великою Вітчизняною. До такої назви схиляються більше двох третин опитаних (66,2%). Близько чверті респондентів (28,6%) називають цю війну Другою світовою. Інші відповіді дали 2,4% респондентів, решта вагалися з відповіддю.

Протягом останніх 9 років переважна більшість називають цю війну саме Великою Вітчизняною.

Респондентам також задавалося питання «Протягом двадцятого сторіччя в історії України було багато подій, коли українці масово знищували один одного: це Перша і Друга світові війни, громадянські війни, політичні репресії. Як Ви вважаєте, який з наведених шляхів рішення взаємних образ є кращим?».

Половина опитаних (53,8%) обрали відповідь «Потрібно примиритися і вважати, що не було ні правих, ні винних». Водночас 28,7% респондентів вважають, що потрібно, щоб винні обов`язково були покарані, навіть через багато років. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

Проте у випадку конкретних ініціатив прихильників примирення виявляється значно менше.

Так, ідея примирення ветеранів ОУН-УПА і Радянської армії має майже порівну прихильників (34,6%) і противників (37,2%). Понад чверть опитаних поставилися до цієї ініціативи байдуже або не змогли відповісти на питання. Дещо більше прихильників (38,1%) і менше противників (31,7%) має ідея примирення ветеранів радянської та німецької армій.

Водночас переважно негативно громадяни України ставляться до ініціативи встановлення пам’ятників Йосипу Сталіну в містах України. Підтримали цю ініціативу лише 5,7% опитаних, а негативно поставилися до неї дві третини (68%) респондентів. Близько чверті опитаних (26,3%) залишаються байдужими до цієї ідеї або вагалися з відповіддю. Підтримка ініціативи встановлення пам’ятників Сталіну знизилася, порівняно з минулим роком, коли підтримували цю ідею 9,6% опитаних, а не підтримували – 56,7%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 5 квітня в усіх регіонах України. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.