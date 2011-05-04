На Львівщині 80-річний пенсіонер зарізав сина
19:08, 04 травня 2011Львів
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Кухонним ножем
Львів. 4 травня. УНІАН. У Львівській області 80-річний пенсіонер зарізав 50-річного сина. Інцидент стався в одному із населених пунктів Городоцького району. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськості ГУ МВС України у Львівської області.
Трагедія сталася у будинку пенсіонера. Встановлено, що на ґрунті особистих неприязних відносин, пенсіонер кухонним ножем спричинив поранення грудної клітки своєму синові, від яких останній помер.
Ведеться слідство.
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