На Львівщині 80-річний пенсіонер зарізав сина

Львів. 4 травня. УНІАН. У Львівській області 80-річний пенсіонер зарізав 50-річного сина. Інцидент стався в одному із населених пунктів Городоцького району. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськості ГУ МВС України у Львівської області.

Трагедія сталася у будинку пенсіонера. Встановлено, що на ґрунті особистих неприязних відносин, пенсіонер кухонним ножем спричинив поранення грудної клітки своєму синові, від яких останній помер.

Ведеться слідство.