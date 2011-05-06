У Львові пройде «Інноваційна весна»

Львів. 6 травня. УНІАН. 11-13 травня у Львівському інституті менеджменту відбудеться «Інноваційна весна». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Інноваційна весна» - це громадська ініціатива, що була започаткована у 2010 році, об’єднавши представників державного та приватного секторів для сприяння сталого і перспективного росту регіону, впровадження культури підприємництва і нововведень.

Цьогорічний захід є нагодою зібратися разом фахівцям та практикам сфери освіти і науки, бізнесу, представникам державного управління з метою формування європейських консорціумів на дослідження і розвиток технологій; координації науково-дослідної діяльності між ЄС і Україною в галузі наноматеріалів та біотехнологій; обговорення особливостей освіти, інновацій та підприємництва з точки зору різних культур.

Організаторами громадської ініціативи є Проект ЄС «Офіс спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору» (JSO-ERA), Львівська обласна державна адміністрація, Львівська міська рада, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський інститут менеджменту, науково-виробниче підприємство «Карат», Українська система дистанційного навчання (UDL System).